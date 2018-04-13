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Сьогодні очікується експертиза Савченко на поліграфі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Сьогодні, 13 квітня, народний депутат України Надія Савченко може пройти експертизу на поліграфі. Про це раніше УНН повідомила її прес-секретар Тетяна Проторченко.

"Ймовірно, але достовірної інформації немає", - сказала прес-секретар, відповідаючи на запитання про те, чи планується на 13 квітня експертиза на поліграфі за участю Савченко.

Як повідомляв УНН, 5 квітня Надія Савченко не пройшла судово-психологічну експертизу із застосуванням комп’ютерного поліграфа через процесуальні питання.

Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Суд заарештував Савченко до 20 травня.

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