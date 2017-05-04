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Сьогодні набув чинності закон про заборону Росією грошових переказів в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Сьогодні набув чинності закон, підписаний російським президентом Володимиром Путіним, про заборону грошових переказів з Росії в Україну за допомогою іноземних платіжних систем, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Сьогодні набув чинності закон про заборону Росією грошових переказів в Україну

Прийняті поправки в закон “Про національну платіжну систему” передбачають, що в разі введення з боку іноземної держави заборон щодо платіжних систем, оператори яких зареєстровані ЦБ РФ, транскордонний переказ може пройти тільки через оператора, підконтрольного російському юридичній особі.

Як зазначається, у Раді Федерації при розгляді цього документа раніше підкреслювали, що такі норми є відповіддю на дії влади України, яка “фактично заборонила роботу російських платіжних систем”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Заборона Росії на переказ грошей стосується лише міжнародних платіжних систем — НБУ

У супровідних документах до закону зазначається, що обмеження стосуються тільки переказів, що проводяться без відкриття банківського рахунку.

Нагадаємо, 4 квітня російський президент Володимир Путін підписав закон про заборону грошових перказів в Україну за допомогою іноземних платіжних систем.

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