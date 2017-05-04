Сегодня вступил в силу закон о запрете Россией денежных переводов в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Сегодня вступил в силу закон, подписанный российским президентом Владимиром Путиным, о запрете денежных переводов из России в Украину с помощью иностранных платежных систем, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Принятые поправки в закон "О национальной платежной системе" предусматривают, что в случае введения со стороны иностранного государства запретов относительно платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ РФ, трансграничный перевод может пройти только через оператора, подконтрольного российскому юридическому лицу.
Как отмечается, в Совете Федерации при рассмотрении этого документа ранее подчеркивали, что такие нормы является ответом на действия власти Украины, которая "фактически запретила работу российских платежных систем".
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В сопроводительных документах к закону отмечается, что ограничения касаются только переводов, проводимых без открытия банковского счета.
Напомним, 4 апреля российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете денежных перказив в Украине с помощью иностранных платежных систем.