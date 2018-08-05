Сьогодні на заході та півночі України пройдуть зливи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Сьогодні в Україні втримається спекотна погода. Температура повітря протягом дня досягне +27+33 градусів. У західних областях та в північній частині пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями сильні зливи. На решті території - без істотних опадів. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
У західних областях очікуються грозові дощі, подекуди сильні зливи. Температура повітря вдень 24-28 градусів тепла.
У північних областях місцями пройдуть дощі та грози. Температура повітря вдень 25-28 градусів тепла.
У східних областях — без істотних опадів. Температура повітря вдень 28-33 градуси вище нуля.
У центральних областях очікується суха погода. Температура повітря вдень 25-31 градус вище нуля.
На півдні України — без опадів. Температура повітря вдень 28-33 градуси тепла.