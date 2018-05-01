Сьогодні на більшості території України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Сьогодні, 1 травня, на території України, крім Черкаської та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомила прес-служба ДСНС, передає УНН.
"За даними Укргідрометцентру, 1 травня в Україні, крім Черкаської та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. 1 травня у Києві утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", – йдеться в повідомленні.
А у Київській області, окрім районів Яготина та Миронівки, рівень пожежної небезпеки сьогодні буде надзвичайний (5 клас).
Що стосується гідрологічної ситуації на водоймах країни, то сьогодні, за даними Укргідрометцентру, на Верхньому Дніпрі на ділянці Лоєв-Неданчичі та Десні нижче Новгород-Сіверського (Чернігівська область) зберігатиметься перевищення небезпечних відміток, порушення місцевого транспортного сполучення, обтоплення, часткове затоплення прирічкових територій і об'єктів.
У західних, вдень в Житомирській та Вінницькій областях сьогодні очікуються місцями гроза, подекуди шквали 15-20 м/с.
Нагадаємо, синоптики попереджали, що 30 квітня-1 травня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.