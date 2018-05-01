Сегодня на большей части Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

"По данным Укргидрометцентра, 1 мая в Украине, кроме Черкасской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности. 1 мая в Киеве сохранится чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

А в Киевской области, кроме районов Яготина и Мироновки, уровень пожарной опасности сегодня будет чрезвычайный (5 класс).

Что касается гидрологической ситуации на водоемах страны, то сегодня, по данным Укргидрометцентра, на Верхнем Днепре на участке Лоев-Неданчичи и Десне ниже Новгород-Северского (Черниговская область) будет сохраняться превышение опасных отметок, нарушения местного транспортного сообщения, обтопления, частичное затопление приречных территорий и объектов.

В западных, днем в Житомирской и Винницкой областях сегодня ожидаются местами гроза, местами шквалы 15-20 м/с.

Напомним, синоптики предупреждали, что 30 апреля-1 мая в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.