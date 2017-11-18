Сьогодні на більшості території України очікується невеликий дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні на більшості території України синоптики прогнозують невеликий дощ. Лише у східній частині, Криму та Приазов’ї опадів не буде, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“18 листопада в Україні невеликий дощ, лише у східній частині, Криму та Приазов’ї без опадів”, — йдеться в повідомленні.
Вранці місцями синоптики прогнозують туман.
Вітер очікується переважно південно-східний, зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні 2-7° тепла, у південній частині подекуди очікуються 10-12° тепла.