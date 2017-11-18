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Сьогодні на більшості території України очікується невеликий дощ

Київ • УНН

 • 11668 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні на більшості території України синоптики прогнозують невеликий дощ. Лише у східній частині, Криму та Приазов’ї опадів не буде, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

“18 листопада в Україні невеликий дощ, лише у східній частині, Криму та Приазов’ї без опадів”, — йдеться в повідомленні.

Вранці місцями синоптики прогнозують туман.

Вітер очікується переважно південно-східний, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вдень встановиться на рівні 2-7° тепла, у південній частині подекуди очікуються 10-12° тепла.

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