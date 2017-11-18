Сегодня на большей части территории Украины ожидается небольшой дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня на большей части территории Украины синоптики прогнозируют небольшой дождь. Лишь в восточной части, Крыму и Приазовье осадков не будет, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“18 ноября в Украине небольшой дождь, лишь в восточной части, Крыму и Приазовье без осадков”, — говорится в сообщении.
Утром местами синоптики прогнозируют туман.
Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, со скоростью 3-8 м / с.
Температура установится на уровне 2-7 ° тепла, в южной части местами ожидаются 10-12 ° тепла.