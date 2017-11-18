Сегодня на большей части территории Украины ожидается небольшой дождь

“18 ноября в Украине небольшой дождь, лишь в восточной части, Крыму и Приазовье без осадков”, — говорится в сообщении.

Утром местами синоптики прогнозируют туман.

Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, со скоростью 3-8 м / с.

Температура установится на уровне 2-7 ° тепла, в южной части местами ожидаются 10-12 ° тепла.