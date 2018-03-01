Сьогодні можуть прибрати намети під Радою – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Сьогодні можуть спробувати прибрати наметове містечко під стінами Верховної Ради України. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України Юрій Дерев’янко, передає кореспондент УНН.
“У нас є інформація про те, що зараз хочуть пробувати атакувати (наметове — ред.) містечко під Радою і розганяти його. Тому підтягують правоохоронні органи. Хочу зазначити, що право на мирний процес є конституційним правом, і жодна посадова особа не має його забороняти”, — повідомив Ю.Дерев’янко.
Як повідомляв УНН, в урядовому кварталі Києва чергує більше 20 поліцейських екіпажів, всі вони зосереджені в одному місці.