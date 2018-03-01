Сегодня могут убрать палатки под Радой - нардеп

"У нас есть информация о том, что сейчас хотят пробовать атаковать (палаточный - ред.) городок под Радой и разгонять его. Поэтому подтягивают правоохранительные органы. Хочу отметить, что право на мирный процесс является конституционным правом, и ни одно должностное лицо не должно его запрещать", - сообщил Ю.Деревянко.

Как сообщал УНН, в правительственном квартале Киева дежурит более 20 полицейских экипажей, все они сосредоточены в одном месте.