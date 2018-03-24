Сьогодні люди в усьому світі вимкнуть світло під час "Години Землі"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У суботу 24 березня о 20:30 відбудеться Година Землі, під час якої люди в усьому світі вимкнуть світло, передає УНН.
"Година Землі" - щорічна міжнародна акція, започаткована Всесвітнім фондом природи. Вона проводиться кожну останню або передостанню суботу березня. У цей день закликають людей, організації та комерційні установи вимкнути необов'язкове світло та електричні пристрої на одну годину, щоб привернути увагу до екологічних проблем планети.
Уперше подія була організована Всесвітнім фондом природи Австралії та виданням The Sydney Morning Herald у 2007 році, та отримала світову підтримку у 2008 році.
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Як повідомляють організатори "Години Землі" в Україні, українці візьмуть участь в акції вже 10-й рік поспіль.
Головне повідомлення кампанії цього року - Connect2Earth (“Злови зв'язок з Землею”). Його ідея в тому, що час налаштуватися на частоти планети. Близько 70 міст України долучились цього року до ініціативи, висловивши свою підтримку Годині Землі і запланувавши спеціальні освітні заходи в межах кампанії, вимкнення відомих на всю Україну пам’яток тощо.
За прогнозами, сотні тисяч українців спробують зловити зв’язок з планетою 24 березня о 20:30.