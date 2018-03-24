Сегодня люди во всем мире выключат свет во время "Часа Земли"

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 16061 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 20961 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 66527 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 75757 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102074 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109200 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116569 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121913 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133028 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146785 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Сегодня люди во всем мире выключат свет во время "Часа Земли"

Сегодня люди во всем мире выключат свет во время "Часа Земли"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. В субботу 24 марта в 20:30 состоится Час Земли, во время которого люди во всем мире выключат свет, передает УНН.

“Час Земли” — ежегодная международная акция, основанная Всемирным фондом природы. Она проводится каждую последнюю или предпоследнюю субботу марта. В этот день призывают людей, организации и коммерческие учреждения выключить необязательный свет и электрические устройства на один час, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам планеты.

Впервые событие было организовано Всемирным фондом природы Австралии и изданием The Sydney Morning Herald в 2007 году, и получило мировую поддержку в 2008 году.

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Как сообщают организаторы “Часа Земли” в Украине, украинцы примут участие в акции уже 10-й год подряд.

Главное сообщение кампании этого года — Connect2Earth (“Поймай связь с Землей”). Его идея в том, что пора настроиться на частоты планеты. Около 70 городов Украины присоединились в этом году к инициативе, выразив свою поддержку Часу Земли и запланировав специальные образовательные мероприятия в рамках кампании, отключение известных на всю Украину памятников и тому подобное.

По прогнозам, сотни тысяч украинцев попытаются поймать связь с планетой 24 марта в 20:30.

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