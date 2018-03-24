Сегодня люди во всем мире выключат свет во время "Часа Земли"

“Час Земли” — ежегодная международная акция, основанная Всемирным фондом природы. Она проводится каждую последнюю или предпоследнюю субботу марта. В этот день призывают людей, организации и коммерческие учреждения выключить необязательный свет и электрические устройства на один час, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам планеты.

Впервые событие было организовано Всемирным фондом природы Австралии и изданием The Sydney Morning Herald в 2007 году, и получило мировую поддержку в 2008 году.

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Как сообщают организаторы “Часа Земли” в Украине, украинцы примут участие в акции уже 10-й год подряд.

Главное сообщение кампании этого года — Connect2Earth (“Поймай связь с Землей”). Его идея в том, что пора настроиться на частоты планеты. Около 70 городов Украины присоединились в этом году к инициативе, выразив свою поддержку Часу Земли и запланировав специальные образовательные мероприятия в рамках кампании, отключение известных на всю Украину памятников и тому подобное.

По прогнозам, сотни тысяч украинцев попытаются поймать связь с планетой 24 марта в 20:30.