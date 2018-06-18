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Клімкін відвідає з робочим візитом Ізраїль

Клімкін відвідає з робочим візитом Ізраїль

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. На початку тижня голова Міністерства закордонних справ Павло Клімкін перебуватиме з робочим візитом у Державі Ізраїль. Про це повідомила прес-служба МЗС України, передає УНН

“18-19 червня Міністр закордонних справ Павло Клімкін перебуватиме з робочим візитом у Державі Ізраїль”, — йдеться у повідомленні.

На цей час у м. Єрусалим під співголовуванням Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна заплановано проведення Одинадцятого засідання Спільної Українсько-Ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва.

Ізраїльську частину Комісії очолює Міністр з питань охорони навколишнього середовища, Міністр у справах Єрусалима та єврейської спадщини Зєев Елькін.

Під час засідання Комісії заплановано провести переговори з усіх ключових питань двостороннього торговельно-економічного співробітництва, зокрема щодо перспектив взаємодії у сфері торгівлі, залучення інвестицій, туризму, сільського господарства, інновацій, енергетики, комунікацій тощо. За результатами засідання планується підписання Протоколу Одинадцятого засідання Комісії.

В рамках візиту Глави зовнішньополітичного відомства України також заплановані зустрічі з Прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та з Патріархом Єрусалимським Теофілом ІІІ.

Нагадаємо, 27 квітня 2018 року Україна та Ізраїль технічно парафували угоду про ЗВТ.

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