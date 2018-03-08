Сьогодні "Динамо" проведе перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи

ukru
Ексклюзив
14:20 • 100959 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 99034 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 208538 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 156640 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 235869 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 182749 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 218568 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 223818 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 242878 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 134827 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
0.9 м/с
59 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

26 березня, 08:07 • 165701 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 114184 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 102456 перегляди
У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

26 березня, 10:23 • 73600 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 56764 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 32747 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 100971 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 208554 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 235882 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 246066 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 46886 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 43289 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 56764 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 102456 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 114184 перегляди
Актуальне
Сьогодні "Динамо" проведе перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи

Сьогодні "Динамо" проведе перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи

Київ • УНН

 • 11441 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА на римському "Олімпіко" зійдуться переможець групи K "Лаціо" і переможець групи B київське "Динамо", повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Єдине побачення команд відбулося на першому груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА-1999/00. "Лаціо" виграв обидва поєдинки (2:1 вдома, 1:0 на виїзді), а на позиції нападника в його складі виступав нинішній наставник команди Сімоне Індзагі.

"Динамо" виграло всього два з 22 матчів з представниками Італії. Обидві поразки кияни завдали принциповим конкурентам "Лаціо" з "Роми" на груповому етапі ЛЧ-2004/05. Кияни забивали в чотирьох останніх виїзних матчах на європейській арені.
Натомість "Лаціо" виграв всі п'ять домашніх матчів проти українських клубів з різницею м'ячів 16:3. Загальна статистика "бьянкочелесті" проти українців – 8 перемог, 1 нічия, 1 поразка.

Відзначимо, що нпадник "Лаціо" Чіро Іммобіле в матчі-відповіді з "Стяуа" оформив хет-трик. Для форварда збірної Італії це був перший матч в стартовому складі в нинішньому розіграші. На груповому етапі він забив два м'ячі, вийшовши на заміну в матчах проти "Вітесса" і "Зюлте-Варегема".

Зауважимо, що ряд футболістів будуть дискваліфіковані на матч-відповідь, якщо отримають чергову жовту картку: Іммобіле ("Лаціо"), Володимир Шепелєв, Денис Гармаш, Дерліс Гонсалес, Жуніор Мораес ("Динамо").

Додамо також, стартувати матч, який обслуговуватиме словацька бригада арбітрів о 22:05.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.81
Brent
$73.38
Bitcoin
$86,684.60
S&P 500
$5,728.95
Газ TTF
$40.95
Золото
$3,050.99
Ethereum
$2,011.90