Сьогодні "Динамо" проведе перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА на римському "Олімпіко" зійдуться переможець групи K "Лаціо" і переможець групи B київське "Динамо", повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Єдине побачення команд відбулося на першому груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА-1999/00. "Лаціо" виграв обидва поєдинки (2:1 вдома, 1:0 на виїзді), а на позиції нападника в його складі виступав нинішній наставник команди Сімоне Індзагі.
"Динамо" виграло всього два з 22 матчів з представниками Італії. Обидві поразки кияни завдали принциповим конкурентам "Лаціо" з "Роми" на груповому етапі ЛЧ-2004/05. Кияни забивали в чотирьох останніх виїзних матчах на європейській арені.
Натомість "Лаціо" виграв всі п'ять домашніх матчів проти українських клубів з різницею м'ячів 16:3. Загальна статистика "бьянкочелесті" проти українців – 8 перемог, 1 нічия, 1 поразка.
Відзначимо, що нпадник "Лаціо" Чіро Іммобіле в матчі-відповіді з "Стяуа" оформив хет-трик. Для форварда збірної Італії це був перший матч в стартовому складі в нинішньому розіграші. На груповому етапі він забив два м'ячі, вийшовши на заміну в матчах проти "Вітесса" і "Зюлте-Варегема".
Зауважимо, що ряд футболістів будуть дискваліфіковані на матч-відповідь, якщо отримають чергову жовту картку: Іммобіле ("Лаціо"), Володимир Шепелєв, Денис Гармаш, Дерліс Гонсалес, Жуніор Мораес ("Динамо").
Додамо також, стартувати матч, який обслуговуватиме словацька бригада арбітрів о 22:05.