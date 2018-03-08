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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 55960 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 59463 просмотра

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Сегодня "Динамо" проведет первый поединок 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня "Динамо" проведет первый поединок 1/8 финала Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 11440 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. В первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА на римском "Олимпико" сойдутся победитель группы K "Лацио" и победитель группы B киевское "Динамо", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Единственное свидание команд произошло на первом групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА-1999/00. "Лацио" выиграл оба поединка (2:1 дома, 1:0 на выезде), а на позиции нападающего в его составе выступал нынешний наставник команды Симоне Индзаги.

"Динамо" выиграло всего два из 22 матчей с представителями Италии. Оба поражения киевляне нанесли принципиальным конкурентам "Лацио" из "Ромы" на групповом этапе ЛЧ-2004/05. Киевляне забивали в четырех последних выездных матчах на европейской арене.

А "Лацио" выиграл все пять домашних матчей против украинских клубов с разницей мячей 16:3. Общая статистика "бьянкочелести" против Украинской - 8 побед, 1 ничья, 1 поражение.

Отметим, что нпадник "Лацио" Иммобиле в ответном матче со "Стяуа" оформил хет-трик. Для форварда сборной Италии это был первый матч в стартовом составе в нынешнем розыгрыше. На групповом этапе он забил два мяча, выйдя на замену в матчах против "Витесс" и "Зюлте-Варегема".

Заметим, что ряд футболистов будут дисквалифицированы на ответный матч, если получат очередную желтую карточку: Иммобиле ("Лацио"), Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Гонсалес, Жуниор Мораес ("Динамо").

Добавим также, стартовать матч, который будет обслуживать словацкая бригада арбитров в 22:05.

Украинские Национальные Новости

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