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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Сьогодні бойовики на Донбасі вже шість разів обстріляли позиції ОС

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. З початку доби бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

Сьогодні бойовики на Донбасі вже шість разів обстріляли позиції ОС

"З опівночі українськими військовими зафіксовано 6 прицільних ворожих обстрілів. Російсько-окупаційні війська застосовували гранатомети різних типів та великокаліберні кулемети в районі Кримського, Широкиного, Лебединського та двічі по захисниках Павлополя", - розповів Гуцуляк.

Також, за його словами, сьогодні з 6:30 протягом 20 хвилин ворог випустив близько 20 мін калібру 82 мм по українських захисниках Авдіївки.

"Від початку поточної доби втрат серед наших українських військовослужбовців внаслідок бойових дій немає", - підкреслив Гуцуляк.

Разом з тим, вчора внаслідок бойових дій двоє українських захисників отримали поранення.

"Наразі вони перебувають у військових мобільних госпіталях, стан здоров’я наших захисників задовільний", - розповів речник Міноборони.

Нагадаємо, 17 серпня бойовики 40 разів порушували режим припинення вогню.

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