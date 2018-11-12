Сьогодні бойовики двічі застосували міномети проти підрозділів ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Російсько-терористичні угруповання сьогодні здійснили 4 обстріли позицій українських військових на Донбасі, при цьомцу двічі застосувавши міномети. Про це у Facebook повідомив прес-центр штабу Операції об'єднаних сил, передає УНН.
“Протягом поточної доби, станом на 18:00, російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню... Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не допущено”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у штабі ООС, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил неподалік населених пунктів Старий Айдар, Вільний, Троїцьке та Красногорівка. Крім того, поблизу Троїцького та хутора Вільного, що знаходяться на Попаснянському напрямку, противник застосував міномети калібру 82 мм.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 7 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Внаслідок бойових дій жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав.