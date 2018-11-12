Сегодня боевики дважды применили минометы против подразделений ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Российско-террористические группировки сегодня совершили 4 обстрела позиций украинских военных на Донбассе, при этом дважды применив минометы. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил, передает УНН.
"В течение текущих суток, по состоянию на 18:00, российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня... Подразделения, которые обороняюлись принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - говорится в сообщении.
Как отметили в штабе ООС, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Айдар, Вильный, Троицкое и Красногоровка. Кроме того, вблизи Троицкого и хутора Свободного, находящихся на Попаснянском направлении, противник применил минометы калибра 82 мм.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 7 раз открывали огонь по позициям наших войск. В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.