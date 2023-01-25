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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Собака застрелив людину під час полювання в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. У Сполучених Штатах собака застрелив людину після того, як тварина наступила на зброю і пістолет випадково вистрілив, залишений на задньому сидінні пікапа. Про це пише AFP, передає УНН.

Собака застрелив людину під час полювання в США

Деталі

За словами поліції штату Канзас, постраждалий, який сидів на передньому пасажирському сидінні вантажівки, отримав постріл у спину, коли він і собака вирушили на полювання.

«Собака, що належить власнику пікапа, наступив на гвинтівку, внаслідок чого зброя вистрілила. Постріл потрапив у пасажира, який помер від отриманих травм на місці», - повідомили в офісі шерифа округу Самнер.

Додамо

Випадкові постріли трагічно поширені у Сполучених Штатах, в країні, де зброї більше, ніж людей.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, у 2021 році внаслідок нещасних випадків із застосуванням вогнепальної зброї загинуло понад 500 людей.

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