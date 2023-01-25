Собака застрелила человека во время охоты в США
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В Соединенных Штатах собака застрелила человека после того, как животное наступило на оружие и пистолет случайно выстрелил, оставленный на заднем сиденье пикапа. Об этом пишет AFP, передает УНН.
Детали
По словам полиции штата Канзас, пострадавший, который сидел на переднем пассажирском сиденье грузовика, получил выстрел в спину, когда он и собака отправились на охоту.
«Собака, принадлежащая владельцу пикапа, наступила на винтовку, в результате чего оружие выстрелило. Выстрел попал в пассажира, который скончался от полученных травм на месте», - сообщили в офисе шерифа округа Самнер.
Добавим
Случайные выстрелы трагически распространены в Соединенных Штатах, в стране, где оружия больше, чем людей.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в 2021 году в результате несчастных случаев с огнестрельным оружием погибло более 500 человек.