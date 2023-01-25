Собака застрелила человека во время охоты в США

Детали

По словам полиции штата Канзас, пострадавший, который сидел на переднем пассажирском сиденье грузовика, получил выстрел в спину, когда он и собака отправились на охоту.

«Собака, принадлежащая владельцу пикапа, наступила на винтовку, в результате чего оружие выстрелило. Выстрел попал в пассажира, который скончался от полученных травм на месте», - сообщили в офисе шерифа округа Самнер.

Добавим

Случайные выстрелы трагически распространены в Соединенных Штатах, в стране, где оружия больше, чем людей.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в 2021 году в результате несчастных случаев с огнестрельным оружием погибло более 500 человек.