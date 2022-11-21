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Сніг з дощем та ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні

Сніг з дощем та ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 347079 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сніг та дощ очікуються сьогодні по Україні, на дорогах - ожеледиця. Удень найтепліше буде на півдні та сході, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 21 листопада у північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях вночі невеликий сніг, вдень значний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На решті території дощі, вночі місцями з мокрим снігом; вдень на південному сході та крайньому заході без опадів.

В Україні, крім південних та південно-східних областей, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, у південних та східних областях південний, 7-12 м/с, на півдні вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в західних та північних областях вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у більшості центральних областей та на Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°; у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°, в Криму до 20°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі невеликий сніг, вдень значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура у Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°; по області вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

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