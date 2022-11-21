Снег с дождем и гололедица: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Снег и дождь ожидаются сегодня по Украине, на дорогах - гололедица. Днем теплее всего будет на юге и востоке, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 21 ноября в северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях ночью небольшой снег, днем сильный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед. На остальной территории дожди, ночью местами с мокрым снегом; днем на юго-востоке и по западу без осадков.
В Украине, кроме южных и юго-восточных областей, на дорогах гололедица.
Ветер северо-восточный, в южных и восточных областях южный, 7-12 м/с, на юге днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура в западных и северных областях ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в большинстве центральных областей и в Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 4-9°; в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 3-8° тепла, днем 11-16°, в Крыму до 20°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня ночью небольшой снег, днем сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, слабый гололед. На дорогах гололедица.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура в Киеве ночью 1-3° мороза, днем около 0°; по области ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.