Снег с дождем и гололедица: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 21 ноября в северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях ночью небольшой снег, днем ​​сильный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед. На остальной территории дожди, ночью местами с мокрым снегом; днем на юго-востоке и по западу без осадков.

В Украине, кроме южных и юго-восточных областей, на дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, в южных и восточных областях южный, 7-12 м/с, на юге днем ​​местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью 0-5° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла; в большинстве центральных областей и в Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем ​​4-9°; в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 3-8° тепла, днем ​​11-16°, в Крыму до 20°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью небольшой снег, днем ​​сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, слабый гололед. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура в Киеве ночью 1-3° мороза, днем ​​около 0°; по области ночью 0-5° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.