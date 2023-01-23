Сніг, холод, бурі та повені обрушилися на Італію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Італія постраждала від негоди, що викликала сильний снігопад навіть у найпівденніших регіонах Апулії та Базилікаті. Про це УНН пише посилаючись на агентства ANSA.
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Навіть у сицилійській провінції Сіракузи, де літні температури раніше сягали рекордних 48,8 градусів за Цельсієм, за ніч випало трохи снігу.
Департамент цивільного захисту випустив другий за величиною рівень попередження для регіонів Емілія-Романья та Марка в центральній Італії через сильний дощ.
На Адріатичному узбережжі влада спостерігає зливи та повені. У районі навколо Сенігалії, де восени під час шторму загинуло 12 людей, мешканців попросили сховатись на верхніх поверхах будівель.
На острові Іск'я, де наприкінці листопада зсуви також забрали життя 12 людей, кілька днів тому близько 400 мешканців були змушені залишити свої будинки. Поки що невідомо, коли вони зможуть повернутися.
У Венеції очікується затоплення заввишки 125 сантиметрів. Для запобігання затопленню центру міста навколо знаменитої площі Святого Марка було зведено всі захисні ворота від повеней.
У вихідні поромне сполучення з Еолійськими островами між Сицилією та Калабрією відновилося після того, як воно було перервано більш ніж на 40 годин через погану погоду.
У багатьох містах та селах центральної Італії сніг паралізував рух та викликав хаос. За повідомленням інформаційного агентства ANSA, у долині Вальмарекк'я в провінції Ріміні в понеділок вранці сніг досяг висоти до двох метрів. Влада також попередила про сходження лавин.
У Перуджі, столиці регіону Умбрія, кілька доріг було закрито, тому що служби не встигли розчистити сніг.
Подальший сильний снігопад місцями також очікується у північному італійському курортному регіоні Південний Тіроль у понеділок.
Школи у багатьох містах було закрито з міркувань безпеки.