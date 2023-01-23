Снег, холод, бури и наводнения обрушились на Италию

Детали

Даже в сицилийской провинции Сиракузы, где летние температуры ранее достигали рекордных 48,8 градусов по Цельсию, за ночь выпало немного снега.

Департамент гражданской защиты выпустил второй по величине уровень предупреждения для регионов Эмилия-Романья и Марка в центральной Италии из-за сильного дождя.

На Адриатическом побережье власти наблюдают ливни и наводнения. В районе вокруг Сенигалии, где осенью во время шторма погибло 12 человек, жителей попросили укрыться на верхних этажах зданий.

На острове Искья, где в конце ноября оползни также унесли жизни 12 человек, несколько дней назад около 400 жителей были вынуждены покинуть свои дома. Пока неизвестно, когда они смогут вернуться.

В Венеции ожидается затопление высотой 125 сантиметров. Для предотвращения затопления центра города вокруг знаменитой площади Святого Марка были возведены все защитные ворота от наводнений.

В выходные паромное сообщение с Эолийскими островами между Сицилией и Калабрией возобновилось после того, как оно было прервано более чем на 40 часов из-за плохой погоды.

Во многих городах и селах центральной Италии снег парализовал движение и вызвал хаос. По сообщению информационного агентства ANSA, в долине Вальмареккья в провинции Римини в понедельник утром снег достиг высоты до двух метров. Власти также предупредили о сходе лавин.

В Перудже, столице региона Умбрия, несколько дорог было закрыто, потому что службы не успели расчистить снег.

Дальнейший сильный снегопад местами также ожидается в северном итальянском курортном регионе Южный Тироль в понедельник.

Школы во многих городах были закрыты из соображений безопасности.