Сміття допоможе Україні економити близько 1 млрд куб. м газу на рік - Савчук
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Завдяки виробництву енергії зі сміття, Україна зможе зекономити бильзько 1 млрд кубометрів газу на рік. Про це сказав голова Держенергоефективності Сергій Савчук, передає УНН з посиланням на прес-службу Агентства.
“Виробляючи енергію із сміття, Україна може заощадити до 1 млрд куб. м газу на рік, а також вирішити проблему сміттєзвалищ”, — повідомив Савчук.
Як уточнив він, за розрахунками Держенергоефективності, з 10 млн тонн сміття, що потрапляє на полігони, можна виробляти 3,5 млн Гкал теплової енергії та 1,2 млрд кВт*год електроенергії на рік. Таким чином, потенціал заміщення газу становить до 1 млрд куб. м щорічно.
Зазначається, що найефективнішим варіантом такого проекту є варіант, який передбачає сортування сміття, отримання біогазу з біологічної фракції та обов’язкову когенерацію — виробництво електричної та теплової енергії.
“Для інвесторів такі проекти будуть вигідні, адже електричну енергію із біогазу можна реалізовувати за підвищеним „зеленим“ тарифом у розмірі 12,4 євроцентів/кВт*год, а тепло подавати у мережу міста за стимулюючим тарифом”, — пояснив Савчук.
Нагадаємо, Україна має досягти енергозбереження на рівні 9% вже до 2020 року, порівняно з ситуацією у 2005-2009 роках.