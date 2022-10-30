Сміливість українського народу була відзначена нагородою Oxi Courage Award - Зеленський

Цитата

«Сміливість українського народу була відзначена нагородою Oxi Courage Award. Вона є символом перемоги демократії. І я дякую Джейкобу Саллівану за вручення цієї нагороди. Вдячний лідерам і народу Сполучених Штатів Америки за допомогу в наближенні заслуженої перемоги України», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що коли виникає загроза свободі, вона стосується людей будь-де, а не лише там, де людські права знищують, а людей принижують.

«Коли свободи десь меншає, її меншає у всього людства. Тому це небезпека для всіх. І тому потрібна сміливість усіх! Достатня сміливість, щоб протистояти терору й карати тих, хто поширює смерть і ненависть, хто загрожує свободі та руйнує мир», - наголосив Президент.

Доповнення

Народ України та Президент Володимир Зеленський отримали премію імені Сахарова.