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Смешко йде в мери Києва

Київ • УНН

 • 14482 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Політична партія "Сила і Честь" на позачерговому з’їзді 1 вересня ухвалила рішення про участь у місцевих виборах в усіх регіонах України, передає УНН.

Смешко йде в мери Києва

Політична партія "Сила і Честь" на позачерговому з’їзді 1 вересня ухвалила рішення про участь у місцевих виборах в усіх регіонах України. Лідер партії Ігор Смешко очолить партійний список на виборах до Київської міської ради. Його участь у виборах мера столиці ще не визначена, рішення буде залежати від результатів внутрішньопартійної дискусії, яка триває.

Партійці "Сили і Честі" вважають, що участь лідера партії Ігоря Смешка у столичних виборах допоможе партії донести до якнайширшого кола виборців свої ідеї та принципи, розбудувати регіональну партійну мережу, а також ефективно підготуватися до наступних парламентських виборів.

Після виборів до Київради "Сила і Честь" планує створити там потужну фракцію та реалізувати свої пріоритетні програмні завдання. Які, зокрема, полягають у боротьбі з корупцією, створенні реального місцевого самоврядування у столиці, покращенні рівня і якості життя людей, їх медичного і комунального забезпечення та гарантування кожному киянину безпеки і справедливості.

З’їзд наголосив, що економіка, культура, наука і освіта, охорона здоров’я та екологія мають стати головними показниками якості місцевої влади у Києві. А благоустрій і європейський рівень життя поверне йому репутацію одного із найкращих міст Європи.

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