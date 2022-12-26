Смертельна хуртовина, найсильніша за 45 років, паралізувала штат Нью-Йорк

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Смертельна хуртовина утворилася пізно ввечері в п'ятницю і обрушилася на захід Нью-Йорка в різдвяні вихідні, завершившись арктичним морозом та фронтом зимового шторму, що рушив на південь до мексиканського кордону. Він поширився на більшість Сполучених Штатів протягом кількох днів.

За даними NBC News, щонайменше 30 людей загинули внаслідок інцидентів, пов'язаних із погодою в США, з кінця минулого тижня, тоді як CNN оцінив загальну кількість загиблих у 26 осіб.

Район Великого Буффало на березі озера Ері неподалік канадського кордону постраждав найбільше.

Сильний холод у поєднанні з вітром і сильним снігом стали результатом вологи від холодного повітря, що дме над теплими водами озера, викликали шторм, який губернатор Кеті Хоукул назвала найсильнішим зимовим штормом, що обрушився на Буффало, друге за величиною місто штату Нью-Йорк, з часів снігової бурі 1977 року.

Офіційні особи заявили, що кількість загиблих внаслідок урагану в Буффало та інших місцях округу Ері в неділю зросла до 13 осіб, і очікується, що вона зросте, оскільки у сніговому заметі було виявлено нові тіла.

Незважаючи на заборону на дорожній рух з п'ятниці, у вихідні сотні автомобілістів округу Ері застрягли у своїх автомобілях, а війська Національної гвардії були мобілізовані для допомоги в рятувальних операціях.

Очікується, що в понеділок зранку влада ухвалить рішення про продовження заборони.

Голова виконавчої влади округу Марк Полон-Карц заявив журналістам, що шар снігу до 2 метрів на дорогах дуже товстий і важкий, щоб його можна було розчистити традиційним снігоприбиральним обладнанням.

За даними сервісу Polon Cars, хоча електрика була відновлена для більшості споживачів комунальних послуг в окрузі Ері, близько 15 тисяч будинків залишилися без електрики станом на вечір неділі. Електрична підстанція була відключена і закрита 5-ти метровою кучугурою, а комунальні служби виявили, що весь об'єкт замерз усередині.

У той час як офіційне попередження про хуртовини в районі Великого Буффало було знято в неділю, офіційні особи попередили, що в деяких районах зберігаються хуртовини, і у вівторок прогнозується більше снігу.