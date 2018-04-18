Смертельна ДТП у Кривому Розі: відбулися перші похорони
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Спасо-Преображенському кафедральному соборі Кривого Рогу пройшла панахида за загиблими та молебень за здоров'я постраждалих у ДТП, яке сталося вранці 17 квітня. Про це УНН повідомили у міській раді Кривого Рогу.
"О 10:00 ранку в Спасо-Преображенському кафедральному соборі пройшла панахида за загиблими та молебень за здоров'я постраждалих. Службу провів митрополит Криворізький і Нікопольський владика Єфрем", – йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що сьогодні в Покровському районі пройшли перші похорони - Андрія Славіна, він працював у ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".
Дев'ятим загиблим внаслідок ДТП, який помер від отриманих травм у лікарні 18 квітня, став працівник АМКР Віталій Міщенко 1970 року народження.
Нагадаємо, назвали імена 8 загиблих та 9 постраждалих внаслідок ДТП у Кривому Розі. Також у лікарні Кривого Рогу 18 квітня від отриманих внаслідок ДТП травм помер чоловік 1970 року народження.
Як повідомляв УНН, ДТП у Кривому Розі за участі автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса сталася вранці 17 квітня. Внаслідок аварії загинули 8 людей.