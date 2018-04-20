Смертельна ДТП у Кривому Розі: підозрюваного взяли під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Бабушкінський райсуд Дніпра обрав підозрюваному у ДТП у Кривому Розі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це повідомила прес-служба ГУ НП у Дніпропетровській області, передає УНН.
"Сьогодні, 20 квітня, Бабушкінським районним судом м. Дніпра водію автомобіля Mazda в режимі відеоконференції обрали міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою без можливості внесення застави", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що під час судового засідання сторона захисту підозрюваного у ДТП у Кривому Розі Дніпропетровської області клопотала про проведення слухання у закритому режимі. Суд це клопотання задовольнив частково. Відтак, рішенням суду було заборонено здійснювати онлайн-трансляцію засідання.
Як повідомляв УНН, ДТП у Кривому Розі за участі автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса сталася вранці 17 квітня. Внаслідок аварії загинули 8 людей. Згодом у лікарні Кривого Рогу 18 квітня від отриманих внаслідок ДТП травм помер чоловік 1970 року народження.