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Смертельна ДТП у Броварах: експоліцейський постане перед судом

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт відносно заступника командира взводу однієї із рот полку особливого призначення ГУ НП в Київській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Скеровано до суду обвинувальний акт відносно заступника командира взводу однієї із рот полку особливого призначення ГУ НП в Київській області. Він обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, п'яний поліцейський у Броварах збив двох людей на пішоходному переході та намагався втекти.

Після ДБР затримало поліцейського.

Як повідомлялося, правоохоронця, який вчинив смертельну ДТП у Броварах, за наказом начальника Головного управління поліції Київщини Андрія Нєбитова звільнено з НПУ.

Українські Національні Новини

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