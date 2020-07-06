Смертельна ДТП у Броварах: експоліцейський постане перед судом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт відносно заступника командира взводу однієї із рот полку особливого призначення ГУ НП в Київській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
"Скеровано до суду обвинувальний акт відносно заступника командира взводу однієї із рот полку особливого призначення ГУ НП в Київській області. Він обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, п'яний поліцейський у Броварах збив двох людей на пішоходному переході та намагався втекти.
Після ДБР затримало поліцейського.
Як повідомлялося, правоохоронця, який вчинив смертельну ДТП у Броварах, за наказом начальника Головного управління поліції Київщини Андрія Нєбитова звільнено з НПУ.