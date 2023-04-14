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Смерть цуценяти на грумінгу в Білій Церкві: усі деталі події

Смерть цуценяти на грумінгу в Білій Церкві: усі деталі події

Київ • УНН

 • 4176185 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Власниця віддала цуценя на процедуру, натомість отримала мертву тваринку. Таке повідомлення сьогодні оприлюднила поліція Київщини. УНН вирішив дізнатися деталі трагічного інциденту.

Деталі

«До поліції звернулась 21-річна мешканка Білої Церкви. Заявниця повідомила, що працівники ветлікарні вбили її цуценя, яке вона їм довірила підстригти. Тваринка померла у приміщенні салону», - повідомили правоохоронці.

У пабліках міста повідомляють, що коли власниці, всього за пів години від початку процедури, віддавали мертву тварину, то адміністратор закладу сказала: «Так буває».

Повідомляється також, що білому шпицю було всього три місяці.

УНН вдалося дізнатися, що інцидент стався в клініці «Кіт Матроскин». На сторінці клініки в соціальній мережі Інстаграм користувачі питали, чи дійсно така подія мала місце, та звинувачували працівників у смерті цуценяти. Наразі можливість коментування на сторінці вже вимкнена.

Нам вдалося додзвонитися до клініки, про яку, до речі, загалом у мережі здебільшого позитивні відгуки. Адміністратор клініки повідомила, що усі коментарі будуть надаватися після офіційних висновків щодо причин смерті тварини.

Наразі слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч.1 ст.299 ККУ).

Українські Національні Новини

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