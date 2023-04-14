Смерть щенка на груминге в Белой Церкви: все детали происшествия
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Владелица отдала щенка на процедуру, взамен получила мертвое животное. Такое сообщение сегодня обнародовала полиция Киевской области. УНН решил узнать детали трагического инцидента.
Детали
«В полицию обратилась 21-летняя жительница Белой Церкви. Заявительница сообщила, что работники ветлечебницы убили ее щенка, которого она им доверила подстричь. Животное умерло в помещении салона», - сообщили правоохранители.
В пабликах города сообщают, что когда владелице, всего за полчаса от начала процедуры, отдавали мертвое животное, то администратор заведения сказала: «Так бывает».
Сообщается также, что белому шпицу было всего три месяца.
УНН удалось узнать, что инцидент произошел в клинике «Кот Матроскин». На странице клиники в социальной сети Инстаграм пользователи спрашивали, действительно ли такое событие имело место, и обвиняли работников в смерти щенка. Сейчас возможность комментирования на странице уже отключена.
Нам удалось дозвониться в клинику, о которой, кстати, в целом в сети в основном положительные отзывы. Администратор клиники сообщила, что все комментарии будут предоставляться после официальных выводов о причинах смерти животного.
Сейчас следователи Белоцерковского управления полиции Киевской области начали досудебное расследование (ч.1 ст.299 УК).