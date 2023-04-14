Смерть щенка на груминге в Белой Церкви: все детали происшествия

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Владелица отдала щенка на процедуру, взамен получила мертвое животное. Такое сообщение сегодня обнародовала полиция Киевской области. УНН решил узнать детали трагического инцидента.

Детали

«В полицию обратилась 21-летняя жительница Белой Церкви. Заявительница сообщила, что работники ветлечебницы убили ее щенка, которого она им доверила подстричь. Животное умерло в помещении салона», - сообщили правоохранители.

В пабликах города сообщают, что когда владелице, всего за полчаса от начала процедуры, отдавали мертвое животное, то администратор заведения сказала: «Так бывает».

Сообщается также, что белому шпицу было всего три месяца.

УНН удалось узнать, что инцидент произошел в клинике «Кот Матроскин». На странице клиники в социальной сети Инстаграм пользователи спрашивали, действительно ли такое событие имело место, и обвиняли работников в смерти щенка. Сейчас возможность комментирования на странице уже отключена.

Нам удалось дозвониться в клинику, о которой, кстати, в целом в сети в основном положительные отзывы. Администратор клиники сообщила, что все комментарии будут предоставляться после официальных выводов о причинах смерти животного.

Сейчас следователи Белоцерковского управления полиции Киевской области начали досудебное расследование (ч.1 ст.299 УК).

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