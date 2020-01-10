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Смерть немовляти на Рівненщині: у матері виявили паличку кашлюку

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КИЇВ. 10 січня. УНН. У матері одномісячної дитини, яка померла від кашлюку у Рівненській області, виявили Bordetella pertussis (паличка кашлюку) без клінічних ознак захворювання. Наразі їй призначено лікування. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я МОЗ.

"Попри усі реанімаційні заходи місячне немовля від кашлюку врятувати не вдалося. Померлий хлопчик не був вакцинований за віком. Інші 5 дітей у сім’ї малюка не були щеплені проти кашлюку за відмовою батьків", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, результатами лабораторного дослідження підтверджено РНК Bordetella pertussis.

"Спеціалістами проведено епідрозслідування, обстежено 18 осіб, з них 13 дітей. У матері дитини виявлено Bordetella pertussis, клінічних ознак захворювання на кашлюк не було. Їй призначено відповідне лікування", - додали у ЦГЗ МОЗ.

В Україні протягом 11 місяців 2019 року планово щеплено проти дифтерії, кашлюку та правця лише 74% дітей, додали медики.

Додамо, про смерть від кашлюку одномісячної дитини на Рівненщині повідомлялося 26 грудня.

Українські Національні Новини

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