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Смерть младенца в Ровенской области: у матери обнаружили палочку коклюша

Смерть младенца в Ровенской области: у матери обнаружили палочку коклюша

Киев  •  УНН

 • 15572 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. У матери одномесячного ребенка, который умер от коклюша в Ровенской области, обнаружили Bordetella pertussis (палочка коклюша) без клинических признаков заболевания. Сейчас ей назначено лечение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава.

"Несмотря на все реанимационные мероприятия, месячного младенца от коклюша спасти не удалось. Умерший мальчик не был вакцинирован по возрасту. Остальные 5 детей в семье малыша не были привиты против коклюша из-за отказа родителей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, результатами лабораторного исследования подтверждено РНК Bordetella pertussis.

"Специалистами проведено эпидрасследование, обследовано 18 человек, из них 13 детей. У матери ребенка обнаружено Bordetella pertussis, клинических признаков заболевания коклюшем не было. Ей назначено соответствующее лечение", - добавили в ЦОЗ Минздрава.

В Украине в течение 11 месяцев 2019 года планово привито против дифтерии, коклюша и столбняка лишь 74% детей, добавили медики.

Добавим, о смерти от коклюша одномесячного ребенка в Ровенской области сообщалось 26 декабря.

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