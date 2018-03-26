Смерть дворічної дитини на Закарпатті кваліфікували як умисне вбивство
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 26 березня. УНН. За фактом смерті 2-річного хлопчика у Виноградівському районі поліція відкрила кримінальне провадження за ст.115 ККУ, тобто умисне вбивство. Про це УНН повідомила речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.
“Відомості до ЄРДР за фактом смерті дворічної дитини внесено за ст. 115 ККУ, тобто умисне убивство. Наразі тривають необхідні експертизи, які дозволять встановити остаточну причину смерті хлопчика. До встановлення всіх обставин трагічного інциденту всі фігуранти у справі проходять як свідки”, — повідомила Т.Щоголева.
Нагадаємо, що минулого тижня у Виноградівському районі чоловік, який повернувся із заробітків, знайшов вдома мертвим 2-річного сина. Натомість матері дитини вдома не було.
Серед версій смерті дитини поліція розглядає переохолодження, загальне виснаження організму, зокрема й через голод. Однак експертизи, які встановлять точну причину смерті дитини, можуть тривати аж до середини квітня. Підозру у справі поки нікому не оголошували.