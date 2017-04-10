Службу автомобільних доріг Харківщини звинуватили у дискримінації учасників тендеру

Варто зауважити, що йдеться про ремонт 81 км. Тобто, дрібний, поточний ремонт 1 км обійдеться громадянам у 10 млн грн державних коштів.

Незважаючи на заяви профільного міністра про те, що 90% доріг України знаходяться у безнадійному стані, Служба автомобільних доріг продовжує замовляти не капітальний ремонт, а поточний, на що й звернули увагу учасники тендеру.

При цьому, Служба автомобільних доріг Харківської області хотіла відфільтрувати учасників, надавши перевагу тим, що спеціалізуються на дрібному, поточному ремонті доріг, не допустивши до тендеру компанії, що здійснюють капітальний ремонт доріг.

“Приймаючи до уваги, те, що відповідно до класифікатору робіт капітальний ремонт автомобільної дороги значно перевищує об’єми та рівень складності робіт по поточному середньому ремонту, просимо передбачити у тендерній документації можливість надання досвіду виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення”, — йдеться в одній зі скарг учасників тендеру.

Інший учасник тендеру звернув увагу на те, що замовник обмежив участь в торгах тих компаній, які не використовують у своїй роботі метод “холодного ресайклінгу”.

“Роботи з ремонту шарів дорожнього одягу можна виконувати різними способами: можливо як методом "холодного ресайклінгу“ на місці, так і шляхом зрізання пошкодженого шару дорожнього одягу з приготуванням суміші (з використанням фрезерованого матеріалу) в установці та транспортуванням на місце виконання ремонтних робіт.

Чому в тендерній документації визначено саме технологію "холодного ресайклінгу“? Нашим підприємством виконувались роботи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту доріг (у тому числі і роботи з улаштування різних типів шарів дорожнього одягу) у обсягах, що значно перевищує обсяги відповідно до предмета закупівлі.

Проте за технологією "холодного ресакйклінгу“ досвіду виконання робіт не маємо, але маємо необхідні потужності та можливості для виконання зазначених робіт в зазначені терміни, належної якості та з економією по запропонованому попередньо обсягу фінансування.

Вважаємо вимогу щодо надання аналогічних договорів на виконання робіт з холодної регенерації дискримінаційною та такою, що обмежує конкуренцію на ринку дорожніх робіт. Вимоги по її обов’язковому застосуванню до проведення проектно вишукувальних робіт упередженими”, — зауважив учасник тендеру.

На цю скаргу замовник тендеру відповів, що ремонт доріг методом “холодного ресайклінгу” було погоджено ДП "Укрдіпродор" та Укравтодором, як оптимальний за технічним та вартісними показниками.

Водночас, в коментарі УНН експерт Вячеслав Коновалов розповів, що технологія “холодного ресайклінгу” використовується при дрібному, ямковому ремонті доріг, і зовсім не є оптимальною при якісному ремонті доріг.

“Технологія "холодного ресайклінгу“ — це так званий ямковий, аварійний ремонт, найдрібніший. Той, на якому найбільше крадуть.

А ось зрізання пошкодженого шару дорожнього одягу з приготування суміші в установці та транспортування на місце виконання ремонтних робіт — це вже вважається середній ремонт. Це більш серйозний ремонт, він вимагає вкладень серйозних.

У Києві до речі оголосили, що замість ямкового ремонту ми будемо робити тільки середній ремонт. Ямковий ремонт дуже складно відстежити. Чому всі і люблять ямковий ремонт — зробив тяп-ляп і воно разом зі снігом зійшло — і на наступний рік тобі знову замовлення, знову можна красти і так до безкінечності”, — пояснив В.Коновалов.

Редакція УНН у свою чергу має намір звернутися до “Укравтодору” та Служби автомобільних доріг Харківської області з вимогою пояснити, чому саме технологія “холодного ресайклінгу” була обрана замовником як оптимальна в той час, як експерти наголошують на її корупціогенності. Крім того, редакція УНН просить Службу автомобільних доріг пояснити, чому, попри заяви профільного міністра, в Україні продовжується поточний ремонт доріг, замість капітального, ще й за такою ціною.