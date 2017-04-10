Службу автомобильных дорог Харьковской области обвинили в дискриминации участников тендера

Стоит заметить, что речь идет о ремонте 81 км. То есть, мелкий, текущий ремонт 1 км обойдется гражданам в 10 млн грн государственных средств.

Несмотря на заявления профильного министра о том, что 90% дорог Украины находятся в безнадежном состоянии, Служба автомобильных дорог продолжает заказывать не капитальный ремонт, а текущий, на что обратили внимание участники тендера.

При этом, Служба автомобильных дорог Харьковской области хотела отфильтровать участников, отдав предпочтение специализирующихся на мелком, текущем ремонте дорог, не допустив к тендеру компании, осуществляющие капитальный ремонт дорог.

"Принимая во внимание, то, что согласно классификатору работ капитальный ремонт автомобильной дороги значительно превышает объемы и уровень сложности работ по текущему среднему ремонту, просим предусмотреть в тендерной документации возможность предоставления опыта выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования государственного значения" , - говорится в одной из жалоб участников тендера.

Другой участник тендера обратил внимание на то, что заказчик ограничил участие в торгах тех компаний, которые не используют в своей работе метод "холодного ресайклинга".

"Работы по ремонту слоев дорожной одежды можно выполнять различными способами: возможно как методом "холодного ресайклинга" на месте, так и путем срезания поврежденного слоя дорожной одежды с приготовлением смеси (с использованием фрезерованного материала) в установке и транспортировкой на место выполнения ремонтных работ.

Почему в тендерной документации определено именно технологию "холодного ресайклинга"? Нашим предприятием выполнялись работы по строительству, реконструкции, капитального ремонта дорог (в том числе и работы по устройству различных типов слоев дорожной одежды) в объемах, значительно превышает объемы соответствии с предметом закупки.

Однако по технологии "холодного ресакйклингу" опыта выполнения работ не имеем, но есть необходимые мощности и возможности для выполнения указанных работ в указанные сроки, надлежащего качества и с экономией по предложенному предварительно объема финансирования.

Считаем требование о предоставлении аналогичных договоров на выполнение работ по холодной регенерации дискриминационной и такой, что ограничивает конкуренцию на рынке дорожных работ. Требования по ее обязательному применению к проведению проектно изыскательских работ предвзятыми ", - отметил участник тендера.

На эту жалобу заказчик тендера ответил, что ремонт дорог методом "холодного ресайклинга" был согласован ГП "Укргипродор" и Укравтодором, как оптимальный по техническим и стоимостным показателям.

В то же время, в комментарии УНН эксперт Вячеслав Коновалов рассказал, что технология "холодного ресайклинга" используется при мелком, ямочном ремонте дорог, и вовсе не является оптимальной при качественном ремонте дорог.

"Технология "холодного ресайклинга" - это так называемый ямочный, аварийный ремонт, именно тот, на котором больше всего воруют.

А вот срезки поврежденного слоя дорожного покрытия по приготовлению смеси в установке и транспортировки на место выполнения ремонтных работ - это уже считается средний ремонт. Это более серьезный ремонт, он требует вложений серьезных.

В Киеве кстати объявили, что вместо ямочного ремонта мы будем делать только средний ремонт. Ямочный ремонт очень сложно отследить. Почему все и любят ямочный ремонт - сделал тяп-ляп и оно вместе со снегом сошло - и на следующий год тебе снова заказ, снова можно воровать и так до бесконечности", - пояснил В.Коновалов.

Редакция УНН в свою очередь намерена обратиться к "Укравтодору" и Службы автомобильных дорог Харьковской области с требованием объяснить, почему технология "холодного ресайклинга" была выбрана заказчиком как оптимальная в то время как эксперты отмечают ее коррупциогенной. Кроме того, редакция УНН просит Службу автомобильных дорог объяснить, почему, несмотря на заявления профильного министра, в Украине продолжается текущий ремонт дорог, вместо капитального, еще и по такой цене.