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Службу автомобильных дорог Харьковской области обвинили в дискриминации участников тендера

Службу автомобильных дорог Харьковской области обвинили в дискриминации участников тендера

Киев  •  УНН

 • 13629 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Служба автомобильных дорог Харьковской области проводит тендер на ремонт атомобильных дорог общего пользования государственного значения, с ожидаемой стоимостью услуг 850 млн грн. Однако, уже на этапе подачи предложений участники торгов жалуются на дискриминацию со стороны заказчика, сообщает УНН со ссылкой на ресурс "Prozorro".

Стоит заметить, что речь идет о ремонте 81 км. То есть, мелкий, текущий ремонт 1 км обойдется гражданам в 10 млн грн государственных средств.

Несмотря на заявления профильного министра о том, что 90% дорог Украины находятся в безнадежном состоянии, Служба автомобильных дорог продолжает заказывать не капитальный ремонт, а текущий, на что обратили внимание участники тендера.

При этом, Служба автомобильных дорог Харьковской области хотела отфильтровать участников, отдав предпочтение специализирующихся на мелком, текущем ремонте дорог, не допустив к тендеру компании, осуществляющие капитальный ремонт дорог.

"Принимая во внимание, то, что согласно классификатору работ капитальный ремонт автомобильной дороги значительно превышает объемы и уровень сложности работ по текущему среднему ремонту, просим предусмотреть в тендерной документации возможность предоставления опыта выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования государственного значения" , - говорится в одной из жалоб участников тендера.

Другой участник тендера обратил внимание на то, что заказчик ограничил участие в торгах тех компаний, которые не используют в своей работе метод "холодного ресайклинга".

"Работы по ремонту слоев дорожной одежды можно выполнять различными способами: возможно как методом "холодного ресайклинга" на месте, так и путем срезания поврежденного слоя дорожной одежды с приготовлением смеси (с использованием фрезерованного материала) в установке и транспортировкой на место выполнения ремонтных работ.

Почему в тендерной документации определено именно технологию "холодного ресайклинга"? Нашим предприятием выполнялись работы по строительству, реконструкции, капитального ремонта дорог (в том числе и работы по устройству различных типов слоев дорожной одежды) в объемах, значительно превышает объемы соответствии с предметом закупки.

Однако по технологии "холодного ресакйклингу" опыта выполнения работ не имеем, но есть необходимые мощности и возможности для выполнения указанных работ в указанные сроки, надлежащего качества и с экономией по предложенному предварительно объема финансирования.

Считаем требование о предоставлении аналогичных договоров на выполнение работ по холодной регенерации дискриминационной и такой, что ограничивает конкуренцию на рынке дорожных работ. Требования по ее обязательному применению к проведению проектно изыскательских работ предвзятыми ", - отметил участник тендера.

На эту жалобу заказчик тендера ответил, что ремонт дорог методом "холодного ресайклинга" был согласован ГП "Укргипродор" и Укравтодором, как оптимальный по техническим и стоимостным показателям.

В то же время, в комментарии УНН эксперт Вячеслав Коновалов рассказал, что технология "холодного ресайклинга" используется при мелком, ямочном ремонте дорог, и вовсе не является оптимальной при качественном ремонте дорог.

"Технология "холодного ресайклинга" - это так называемый ямочный, аварийный ремонт, именно тот, на котором больше всего воруют.

А вот срезки поврежденного слоя дорожного покрытия по приготовлению смеси в установке и транспортировки на место выполнения ремонтных работ - это уже считается средний ремонт. Это более серьезный ремонт, он требует вложений серьезных.

В Киеве кстати объявили, что вместо ямочного ремонта мы будем делать только средний ремонт. Ямочный ремонт очень сложно отследить. Почему все и любят ямочный ремонт - сделал тяп-ляп и оно вместе со снегом сошло - и на следующий год тебе снова заказ, снова можно воровать и так до бесконечности", - пояснил В.Коновалов.

Редакция УНН в свою очередь намерена обратиться к "Укравтодору" и Службы автомобильных дорог Харьковской области с требованием объяснить, почему технология "холодного ресайклинга" была выбрана заказчиком как оптимальная в то время как эксперты отмечают ее коррупциогенной. Кроме того, редакция УНН просит Службу автомобильных дорог объяснить, почему, несмотря на заявления профильного министра, в Украине продолжается текущий ремонт дорог, вместо капитального, еще и по такой цене.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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