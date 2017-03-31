Службою ДСНС за минулу добу врятовано одну особу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 2 тис. 16 виїздів, передає УНН з посиланням на ДСНС.
У результаті вжитих заходів врятовано одну особу, 97 будівель та дві одиниці автотракторної техніки.
Нагадаємо, спеціалісти вибухотехнічної служби Нацполіції долучились до розслідування подій у місті Балаклія.