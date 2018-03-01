Служби автомобільних доріг в областях працюють в цілодобовому режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Служби автомобільних доріг в областях працюють в цілодобовому режимі. Про це у Facebook повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України, передає УНН.
“Укравтодор, Служби автомобільних доріг в областях та підрядні підприємства працюють в цілодобовому режимі”, — йдеться у повідомленні.
Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення Укравтодор задіяв 1558 одиниць техніки та 1921 робітника, в черговому режимі — 912 одиниць техніки та 1154 робітників.
Нагадаємо, через негоду в’їзд великогабаритного транспорту обмежено до міст Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Кременчук, Миколаїв, Одеса, Херсон.