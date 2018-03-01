Службы автомобильных дорог в областях работают в круглосуточном режиме

"Укравтодор, Службы автомобильных дорог в областях и подрядные предприятия работают в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения Укравтодор задействовал 1558 единиц техники и 1921 работника, в дежурном режиме - 912 единиц техники и 1154 рабочих.

Напомним, из-за непогоды въезд крупногабаритного транспорта ограничено в города Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Кременчуг, Николаев, Одесса, Херсон.