"Слуги народу" звернулися до уряду через відміну аукціонів на Prozorro - вбачають корупційні ризики
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Фракція «Слуга Народу» направила уряду звернення щодо ситуації, пов‘язаної із скасуванням аукціонів у системі Prozorro на час воєнного стану. Про це повідомила речниця фракції СН Юлія Палійчук у Telegram, передає УНН.
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«Прийняття вказаної Постанови №1495 несе ряд корупційних ризиків, а також може викликати публічний резонанс та можливі спекуляції на вказаній темі, що може негативно вплинути на рівень довіри громадськості до системи Prozorro», - йдеться в листі.
Народні депутати просять переглянути положення Постанови, ініціювавши зміни до неї або ж надавши роз’яснення стосовно стратегії мінімізації корупційних ризиків через ухвалене рішення й набуття ним чинності.
Нагадаємо
Уряд змінив правила проведення торгів на Prozorro - тимчасово відмінили аукціони. Причина - через відключення світла не всі учасники мають змогу торгуватися.