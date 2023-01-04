"Слуги народа" обратились к правительству из-за отмены аукционов на Prozorro - видят коррупционные риски
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Фракция «Слуга Народа» направила правительству обращение относительно ситуации, связанной с отменой аукционов в системе Prozorro на время военного положения. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции СН Юлия Палийчук в Telegram, передает УНН.
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«Принятие указанного Постановления №1495 несет ряд коррупционных рисков, а также может вызвать публичный резонанс и возможные спекуляции на указанной теме, что может негативно повлиять на уровень доверия общественности к системе Prozorro», - говорится в письме.
Народные депутаты просят пересмотреть положения Постановления, инициировав изменения в него или предоставив разъяснения относительно стратегии минимизации коррупционных рисков из-за принятого решения и вступления его в силу.
Напомним
Правительство изменило правила проведения торгов на Prozorro - временно отменили аукционы. Причина - из-за отключения света не все участники могут торговаться.