"Слуги народа" обратились к правительству из-за отмены аукционов на Prozorro - видят коррупционные риски

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«Принятие указанного Постановления №1495 несет ряд коррупционных рисков, а также может вызвать публичный резонанс и возможные спекуляции на указанной теме, что может негативно повлиять на уровень доверия общественности к системе Prozorro», - говорится в письме.

Народные депутаты просят пересмотреть положения Постановления, инициировав изменения в него или предоставив разъяснения относительно стратегии минимизации коррупционных рисков из-за принятого решения и вступления его в силу.

Напомним

Правительство изменило правила проведения торгов на Prozorro - временно отменили аукционы. Причина - из-за отключения света не все участники могут торговаться.