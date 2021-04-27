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"Слуги народу" навіть не обговорювали зміну Степанова: Мокан спростував чутки про можливу відставку міністра

"Слуги народу" навіть не обговорювали зміну Степанова: Мокан спростував чутки про можливу відставку міністра

Київ • УНН

 • 16279 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Подання з приводу відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова немає. Щобільше, на засіданні фракції "Слуга народу", де обговорювались кандидатури міністрів різних відомств, питання про відставку міністра Степанова навіть не підіймалось, тому це чергові чутки, які часто виникають напередодні позачергових засідань Ради. Про це УНН розповів представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат від фракції "Слуга народу" Василь Мокан.

Цитата:

"Подання з приводу відставки очільника МОЗу немає. На фракції, коли у нас проходило обговорення кандидатури на міністра енергетики й інші кандидатури на інші міністерства, про МОЗ навіть не йшлося. Мені складно зараз віриться у те, що можна голосувати за відставку якогось міністра – особливо міністра охорони здоров’я – у період пандемії, не розуміючи, хто може бути заміною. Тому це просто чутки, які періодично виникають напередодні позачергових засідань", - зазначив Василь Мокан.

Деталі

Одночасно народний депутат не виключив, що окремі політичні сили зацікавлені у відставці міністра охорони здоров’я Максима Степанова через власні інтереси.

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"Але залишати міністерство без міністра у період пандемії – не розумно", - резюмував Мокан.

Доповнення

З початку вакцинальної кампанії 539 126 людей щеплено від COVID-19. При цьому за минулу добу 11 100 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 217 мобільними бригадами з імунізації та 295 пунктами щеплення.

За словами міністра Степанова, Україна вже повинна була отримати 3,9 млн доз, але через затримки поставок в усьому світі надійшло поки що 1 119 000 доз вакцин від різних виробників. Саме через перебої поставок вакцин в усьому світі МОЗ не може поки що вийти на потужності з вакцинації, до якої вже готова інфраструктура: 5,65 млн щеплень від COVID-19 на місяць.

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