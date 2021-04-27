"Слуги народу" навіть не обговорювали зміну Степанова: Мокан спростував чутки про можливу відставку міністра

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"Подання з приводу відставки очільника МОЗу немає. На фракції, коли у нас проходило обговорення кандидатури на міністра енергетики й інші кандидатури на інші міністерства, про МОЗ навіть не йшлося. Мені складно зараз віриться у те, що можна голосувати за відставку якогось міністра – особливо міністра охорони здоров’я – у період пандемії, не розуміючи, хто може бути заміною. Тому це просто чутки, які періодично виникають напередодні позачергових засідань", - зазначив Василь Мокан.

Деталі

Одночасно народний депутат не виключив, що окремі політичні сили зацікавлені у відставці міністра охорони здоров’я Максима Степанова через власні інтереси.

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"Але залишати міністерство без міністра у період пандемії – не розумно", - резюмував Мокан.

Доповнення

З початку вакцинальної кампанії 539 126 людей щеплено від COVID-19. При цьому за минулу добу 11 100 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 217 мобільними бригадами з імунізації та 295 пунктами щеплення.

За словами міністра Степанова, Україна вже повинна була отримати 3,9 млн доз, але через затримки поставок в усьому світі надійшло поки що 1 119 000 доз вакцин від різних виробників. Саме через перебої поставок вакцин в усьому світі МОЗ не може поки що вийти на потужності з вакцинації, до якої вже готова інфраструктура: 5,65 млн щеплень від COVID-19 на місяць.