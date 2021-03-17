"Слуга народу" про главу Укрзалізниці: якщо визнаний неефективним, потрібно звільняти
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Якщо менеджмент "Укрзалізниці" визнаний неефективним, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повинен його звільнити. Про це в коментарі УНН сказав народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук.
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"Якщо є підстави для визнання керівника держкомпанії неефективним, то однозначно має бути рішення про звільнення", - сказав Юрій Камельчук.
Керувати "Укрзалізницею" повинна професійна людина, додав народний депутат Олексій Устенко.
"Щоб розуміти скільки вагонів знаходиться у нас в державній власності, треба зрозуміти по приватній тязі, де у нас вистачає локомотивів, де не вистачає, і в принципі стан нашої залізниці, тому що це фактично державний монополіст, який багато років поспіль показував одні суцільні збитки, так не повинно бути", - підкреслив він.
Доповнення
Наглядова рада ухвалила рішення про неефективність глави "УЗ" Володимира Жмака. Кабмин сьогодні 17 березня має розглянути його звільнення.
Джерела УНН
Президент Володимир Зеленський проінформований про корупційні ознаки в діяльності Жмака і підтримує звільнення глави "УЗ". Однак на захист Жмака виступає Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, оскільки Рінат Ахметов під час Жмака мав вигідні контракти з "Укрзалізницею".
Член Наглядової ради Сергій Лещенко вважає, що збитки "УЗ" безпосередньо пов'язані з бізнесом Ахметова на залізниці.