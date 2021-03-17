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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 41686 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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20:50 • 59909 просмотра

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"Слуга народа" о главе Укрзализныци: если признан неэффективным, нужно увольнять

"Слуга народа" о главе Укрзализныци: если признан неэффективным, нужно увольнять

Киев  •  УНН

 • 26161 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Если менеджмент "Укрзализныци" признан неэффективным, Премьер-министр Денис Шмыгаль должен его уволить. Об этом в комментарии УНН сказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук.

Цитата:

"Если есть основания для признания руководителя госкомпании неэффективным, то однозначно должно быть решение об увольнении", - сказал Юрий Камельчук.

Управлять "Укрзализныцей" должен профессиональный человек, добавил народный депутат Алексей Устенко.

"Чтобы понимать сколько вагонов находится у нас в государственной собственности, надо понять по частной тяге, где у нас хватает локомотивов, где не хватает, и в принципе состояние нашей железной дороги, потому что это фактически государственный монополист, который много лет показывал одни сплошные убытки, так не должно быть", - подчеркнул он.

Дополнение

Наблюдательный совет принял решение о неэффективности главы "УЗ" Владимира Жмака. Кабмин сегодня 17 марта должен рассмотреть его увольнение.

Источники УНН

Президент Владимир Зеленский проинформирован о коррупционных признаках в деятельности Жмака и поддерживает увольнение главы "УЗ". Однако в защиту Жмака выступает Премьер-министр Денис Шмыгаль, поскольку Ринат Ахметов во время Жмака имел выгодные контракты с "Укрзализныцей".

Член Наблюдательного совета Сергей Лещенко считает, что убытки "УЗ" непосредственно связаны с бизнесом Ахметова на железной дороге.

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