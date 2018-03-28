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Словаччина відкликає свого посла в Росії для консультацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Словаччина відкликає свого посла в Росії для консультацій у зв'язку з отруєнням колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля. Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

"Реакція Російської Федерації в найближчі дні вплине на наступні кроки, які ми готові розглянути в цьому питанні. Ми будемо уважно стежити за процесом і ходом розслідування справи, і після розгляду всіх відповідних фактів ми готові зробити подальші дії", - заявив Лайчак.

Як повідомляв УНН, 13 російських дипломатів в середу, 28 березня, покинуть Україну після того, як на тлі справи Скрипаля Київ наказав їм покинути країну.

Нагадаємо, зараз 27 країн світу оголосили про рішення вислати російських диппредставників. Сьогодні до списку приєдналися Молдова, Австралія, Бельгія та Ірландія.

Крім того, Північноатлантичний Альянс заявив про рішення скоротити кількість російських представників при НАТО.

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