Словакия отзывает своего посла в России для консультаций
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Словакия отзывает своего посла в России для консультаций в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Реакция Российской Федерации в ближайшие дни повлияет на следующие шаги, которые мы готовы рассмотреть в этом вопросе. Мы будем внимательно следить за процессом и ходом расследования дела, и после рассмотрения всех соответствующих фактов мы готовы предпринять дальнейшие действия", - заявил Лайчак.
Как сообщал УНН, 13 российских дипломатов в среду, 28 марта, покинут Украину после того, как на фоне дела Скрипаля Киев предписал им покинуть страну.
Напомним, сейчас 27 стран мира объявили о решении выслать российских диппредставителей. Сегодня в список присоединились Молдова, Австралия, Бельгия и Ирландия.
Кроме того, Североатлантический Альянс заявил о решении сократить количество российских представителей при НАТО.