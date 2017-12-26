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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Слідство не встановило осіб, які вбили журналіста Шеремета - Князєв

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. На сьогоднішній день особи, які вчинили вбивство журналіста Павла Шеремета не встановлені. Про це під час підсумкової прес-конференції заяви голова Нацполіції Сергії Князєв, передає кореспондент УНН.

Слідство не встановило осіб, які вбили журналіста Шеремета - Князєв

“Нажаль, особи, які вчинили вбивство громадянина Шеремета не встановлені", - заявив Князєв.

Князєв також пояснив, чому були засекречені рішення судів.

"Чому ми засекретили в цьому правопорушенні рішення судів? Не тільки в цьому, а в багатьох в яких тривають розслідування та вимагають рішення судів першої інстанції. Щоб правопорушники не розуміли якими шляхами ідуть слідчі підрозділи”, — зазначив Князєв.

Нагадаємо,  за даними МВС, слідство не має чітких підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як повідомляв УНН, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух у автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. Внаслідок вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

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