Слідство не встановило осіб, які вбили журналіста Шеремета - Князєв
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. На сьогоднішній день особи, які вчинили вбивство журналіста Павла Шеремета не встановлені. Про це під час підсумкової прес-конференції заяви голова Нацполіції Сергії Князєв, передає кореспондент УНН.
“Нажаль, особи, які вчинили вбивство громадянина Шеремета не встановлені", - заявив Князєв.
Князєв також пояснив, чому були засекречені рішення судів.
"Чому ми засекретили в цьому правопорушенні рішення судів? Не тільки в цьому, а в багатьох в яких тривають розслідування та вимагають рішення судів першої інстанції. Щоб правопорушники не розуміли якими шляхами ідуть слідчі підрозділи”, — зазначив Князєв.
Нагадаємо, за даними МВС, слідство не має чітких підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Як повідомляв УНН, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух у автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. Внаслідок вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.