Скрипник дав оцінку групі “Зорі” в Лізі конференцій
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Головний тренер “Зорі” Віктор Скрипник прокоментував результати жеребу Ліги конференцій для “Зорі”, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
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Скрипник вважає римську “Рому” явним лідером квартету із “Зорею”.
“Якщо дивитися по іменах, то відразу видно явного лідера, який не потребує зайвому поданні. Поки що все рівно, а там будемо намагатися, грати. Як завжди, дивимося на себе і оцінюємо здраво свої сили. Будемо виходити і грати на перемогу, адже минулий сезон, коли ми грали з “Лестером”, “Брагою” і “АЕКом” показав, що з тими командами, які не поступаються під силу, теж можна і потрібно грати, — підкреслив коуч.
Доповнення
“Зоря” в групі Ліги конференцій зіграє проти “Роми”, “ЦСКА” Софія і норвезького “Буде-Глімт”.