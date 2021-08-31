Скрипник дав оцінку групі “Зорі” в Лізі конференцій

Цитата

Скрипник вважає римську “Рому” явним лідером квартету із “Зорею”.

“Якщо дивитися по іменах, то відразу видно явного лідера, який не потребує зайвому поданні. Поки що все рівно, а там будемо намагатися, грати. Як завжди, дивимося на себе і оцінюємо здраво свої сили. Будемо виходити і грати на перемогу, адже минулий сезон, коли ми грали з “Лестером”, “Брагою” і “АЕКом” показав, що з тими командами, які не поступаються під силу, теж можна і потрібно грати, — підкреслив коуч.

Доповнення

“Зоря” в групі Ліги конференцій зіграє проти “Роми”, “ЦСКА” Софія і норвезького “Буде-Глімт”.